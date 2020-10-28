Из графика, представленного ученым, видно, что ситуация будет зависеть от поведения жителей и факторов, принятых правительством. Ученый подчеркнул, что этот анализ - всего лишь разные сценарии, которые нельзя было считать прогнозами.

"В мире нет таких моделей, которые позволили бы надежно прогнозировать ход распространения Covid-19 на ближайшие одну-две недели", – сказал Джюгис.

По сценарию A (красная пунктирная линия) видно, что было бы, если бы не ввели никаких ограничений, это самый пессимистичный сценарий.

COVID-19 scenarijai. A. Džiugio analizė © Asmeninio albumo nuotr.

В таком случае 1000 новых случаев в день фиксировалась бы уже в декабре и это количество постоянно росло бы. Если ничего не предпринимать, то болезнь будет распространятся все быстрее.

Согласно сценарию B (синяя пунктирная линия) это рост уровня заболеваний, если правительство после Дня поминовения усопших введет такой карантин, какой был в мае-июне (с 7 ноября). Это самый оптимистичный сценарий.

"Но это не тотальный карантин. Тотальный ввели 16 марта, потом его немного ослабили. Я не думаю, что правительство введет тотальный карантин, даже если будет по 1000-1500 новых случаев в день – из-за экономических причин, поэтому достаточно ввести карантин, каким он был в мае-июне", – сказал Джюгис.

В таком случае после 2 ноября количество случаев еще немного увеличивалось бы, а потом количество случаев начало бы уменьшаться.

"Согласно имеющемуся опыту, мы знаем, что такие меры начинают действовать в течение 2-3 недель", – сказал Джюгис.

Сценарий C (пурпурная пунктирная линия) показывает, как будет распространяться болезнь, если бы эффективность карантина была такой, как в сентябре (на 5,8% новых случаев в сутки больше), а правительство ввело бы такой карантин как в мае-июне (с 7 ноября). Сценарии B и C отличаются психологическими факторами – реакцией людей на ситуацию.

Джюгис сказал, что реальная ситуация находится между сценарием В и С.

Ученый сомневается, что тех мер, которые были приняты правительством на две недели, не хватит.

"Я так понимаю, они будут следить за ситуацией. (…) Через две недели они посмотрят, каково положение, возможно, введут новые меры", – сказал ученый.