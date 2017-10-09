В это время около костела Св. Анны внедорожник сбил двух сестер. Девочки сразу же были доставлены в больницу.
"В настоящее время Люция находится в отделении реанимации-интенсивной терапии", – сообщают ее близкие. Очевидцев они просят звонить по номеру 860304898 или писать по эл. почте – ivykisperejoje@gmail.com.
"Мы знаем, что есть очевидцы происшествия. Мы очень просим, поделитесь этой заметкой в интернете и свяжитесь с людьми, которые в то время могли быть около костела Св. Анны и Бернардинского костела. Будьте в безопасности, мы очень просим Вас о помощи", – обращаются близкие девушки.
Правда, с журналистами DELFI они говорить не захотели – ответивший на звонок человек сказал лишь, что регистрирует очевидцев, но не сказал, удалось ли уже получить помощь. DELFI он заверил, что говорить об это сможет лишь через месяц.
Человек, разместивший эту информацию в интернете, ничего комментировать не стал.
DELFI напоминает, что, по предварительным данным, подозревают, что водитель внедорожника Brabus во время дождя не успел вовремя затормозить и сбил переходивших через дорогу сестер 17 и 7 лет. По предварительным данным, водитель был трезвым.
Полиция расследует происшествие.
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