Люди ведут поиски и днем и ночью, стараются осмотреть как можно большую территорию. Напомним, что мальчик пропал 31 января, около 13 ч. Он находился во дворе усадьбы в деревне Кунцягалис с отцом.Когда родители заметили, что мальчик пропал, они бросились на поиски, осмотрев окрестности, обратились в Единый центр помощи.

На место происшествия съехалась полиция, кинологи с собаками, врачи скорой помощи и пожарные-спасатели.

Волонтеры уже сомневаются, что такой маленький ребенок спустя двое суток может быть жив. Однако полиция, иного мнения. "Невозможно гадать, жив он или нет, поскольку непонятно, где он пропал. Чудеса в жизни бывают", – сказала специалист Главного комиссариата полиции Паневежского округа Раса Галкаускене, заметив, что сегодня военные осмотрят находящийся в нескольких километрах лес.

Галкаускене сказала DELFI, что родители пережили большое горе, стресс, поэтому к ним за помощью даже не обращаются.

"Родители время от времени выходят на поиски своего сына, но их состояние довольно неадекватное, они в большом стрессе, в шоке. Ни на какую помощь с их стороны не рассчитывают", – сказала специалист.