В воскресенье в социальной сети Facebook супруга пропавшего Айвараса Килкуса сообщила, что поиски ее мужа продолжаются. Близкие и друзья могут отдохнуть, поскольку сегодня полиция будет заниматься поисками без их помощи.
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Поиск ведется уже третий день, но на этот раз в нем будут участвовать только профессионалы.

Супруга пропавшего написала: "Добрый день. Большое спасибо всем близким, друзьям, знакомым и членам других байкерских клубов. Сегодня в поиске будут участвовать соответствующие службы – спасибо им. Если нужна будет еще какая-либо помощь, обязательно сообщу. Спасибо".

В субботу Департамент полиции сообщил, что второй день поиска успехом не увенчался. Полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках и сообщила, что будет проверять все версии.

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