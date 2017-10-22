Поиск ведется уже третий день, но на этот раз в нем будут участвовать только профессионалы.

Супруга пропавшего написала: "Добрый день. Большое спасибо всем близким, друзьям, знакомым и членам других байкерских клубов. Сегодня в поиске будут участвовать соответствующие службы – спасибо им. Если нужна будет еще какая-либо помощь, обязательно сообщу. Спасибо".

В субботу Департамент полиции сообщил, что второй день поиска успехом не увенчался. Полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках и сообщила, что будет проверять все версии.