11 ноября редакцию DELFI информировали, что ведется поиск пропавшего байкера. Сейчас полиция копает землю на дне Чертовой ямы, которая находится в 4 км от Аукштадвариса.
Люди говорят, что полиция работает так, чтобы о работах не узнало общество. Также говорят, что сюда их привел странный запах.
Однако 12 ноября у Чертовой ямы спокойно. Никакие раскопки не проводятся, н людей, ни поличейских не видно.
На этой неделе в Тракайском районе, в Аукштадварсе проверили два колодца – один глубиной 22 м, другой – 3 м. Килкус пока не найден, сообщает BNS.
Полиция, не покладая рук, пытается найти Килкуса.
Килкус пропал 15 октября, в 17 ч. в Вильнюсе. Мужчина уехал из дома на мотоцикле Harley—Davidson, государственный номер 76 ALR.
Расследования ведут прокуроры отдела по расследованию тяжких преступлений. На два месяца взят под стражу байкер из Тракайского района Лауринас Балтрунас.
Правда, не исключено, что преступление он совершил не один, а с сообщниками, поэтому информация о деле ограничена. Пока других задержанных по этому делу нет.
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