Витаутас Ландсбергис призывает к человеческим жертвам.

Мы ознакомились с интервью, которое на Кафедральной площади Вильнюса журналисту Laisvės TV дал профессор Витаутас Ландсбергис и приводим ниже стенограмму беседы.

Пропагандисты из России: “Витаутас Ландсбергис призывает к человеческим жертвам” © Ekrano nuotr.

Журналист: Профессор, какие у вас чувства, на этом немного другом, но тоже на «Пути свободы»?

Витаутас Ландсбергис: Тот же дух, который рождает надежды. Действительно, эти крокодилы не смогут править еще десяток лет.

Журналист: Как вы думаете, что могут сделать сами белорусы, что должно произойти в Беларуси, чтобы осуществился демократический процесс?

Витаутас Ландсбергис: Демократический процесс начался, только он должен катализироваться в структуры. Думаю, что те люди, которые хотят жить самостоятельно, должны избрать себе руководителей на местах, везде, где только будут группы Солидарности, выбрать представителей, которые создадут настоящий парламент.

Журналист: По вашему мнению, могут ли этого на сегодняшний день добиться мирные демонстрации? На что вы надеетесь?

Витаутас Ландсбергис: Нечего ждать, нужно самим браться за дело, потому что нельзя ведь прийти и все сделать за них. Они уже принесли жертвы, но свобода может потребовать их еще больше. Некоторые пугают без дела: если кто-то погибнет, то случится огромная трагедия. Огромная трагедия бывает тогда, когда погибают десятки тысяч, мы уже видели много раз, как убивают людей, и мы их уважаем, помним, но совершенно не думаем, что было бы лучше, если бы не было ни Саюдиса ни независимости, только бы не погибли десять человек. Так не бывает. Если мы идем на борьбу, то борьба иногда требует жертв. Во время битвы на полях Жальгириса (Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена - Ред.) погибло намного больше людей.

По нашей просьбе материал прокомментировали: Витис Юрконис, преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, и Александр Морозов, политолог и научный сотрудник философского факультета, Карлова университета, в Праге.

Витис Юрконис: Такие материалы - обычная практика кремлевской пропаганды, и одна из ее целей - заставить нас на это отвечать, чтобы именно это стало темой обсуждения и отвлекло от того, что происходит на самом деле. Довольно очевидно, что единственным источником насилия является официальный Минск и силовики, а протесты в Беларуси - исключительно мирные. Единственное, чего требуют протестующие, - это диалог, но власти отвечают репрессиями.

Александр Морозов: Журналист недобросовестно использует фрагмент выступления Ландсбергиса. Мы все хорошо знаем, что “Саюдис”, как и другие народные движения периода перестройки и распада СССР, выступали исключительно за мирные формы протеста. Однако во всех случаях, когда власть вместо диалога использовала спецназ, войска или ОМОН для подавления, – это приводило к жертвам. Так было и в Тбилиси, так было и во время акции Москвы в Вильнюсе при телецентре, так было и в самой Москве, когда ГКЧП ввел в город тяжелую технику. Ландсбергис говорит не о том, что жертвы необходимы, а о том, что, если вы вступаете на путь борьбы против диктатуры, надо быть готовым к тому, что гражданское население может стать жертвой насилия. И эти жертвы всякий народ будет помнить и чтить. Таков смысл его слов. Эти слова не расходятся с реальностью всех стран и народов, которые вообще когда-либо боролись за свою свободу, против собственной диктатуры или внешней оккупации.

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