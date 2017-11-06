Литовские прокуроры оценивают заявления писателя Руты Ванагайте о партизане Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе и решают, заводить ли уголовное дело.
Rūta Vanagaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Генпрокуратура Литвы на минувшей неделе получила заявление совета Литовского объединения борьбы за свободу в связи с публичными заявлениями Ванагайте. Это заявления сейчас рассматривают", – сказала DELFI представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.

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На Ванагайте подана жалоба по 154 и II ч. 313 ст. УК ЛР – унижение и клевета в отношении покойного. В соответствии с УК, за клевету о покойном грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или арест.

Прокуроры еще не приняли никакого процессуального решения.

В конце октября дочь покойного генерала заговорила о том, что рассматривает возможность отстаивать честь отца в суде.

В минувшую пятницу Ванагайте распространила письмо, в котором признала, что совершила ошибку и высказала сожаление в связи с "поспешными и высокомерными публичными комментариями" в адрес партизана Раманаускаса-Ванагаса.

Издание Alma Littera изъяло из продажи все книги Руты Ванагайте и прекратило с ней сотрудничество, когда писатель подняла вопрос, связанный с решением парламента Литвы о почтении партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

Портал eurojewcong.org пишет, что Центр Симона Визенталя нашел доказательства того, что Раманаускас-Ванагас мог участвовать в преступлениях Холокоста в Друскининкай в первые недели нацистской инвазии.

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