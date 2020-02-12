Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Гинтаутасу Пангонису

Эту информацию компания Grigeo распространила через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
По данным компании, в досудебном расследовании намечается предъявить подозрения или допросить в качестве специальных свидетелей всех нынешних или бывших руководителей Grigeo Klaipeda.
Представитель прокуратуры Клайпеды Игне Ротаутайте-Пукене информировала BNS, что число подозреваемых увеличилось до семи, а последнему из них подозрения предъявлены из-за нарушений правовых актов в области охраны природы и подлога документов.
Ранее подозрения были предъявлены и нынешнему главе Grigeo Klaipeda Томасу Эйкинасу.
Клайпедская окружная прокуратура в прошлом месяце начала досудебное расследование в связи с подозрениями, что Grigeo Klaipeda сбрасывала неочищенные сточные воды в Куршский залив.
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