Решение было принято после того, как было установлено, что не были совершены действия, которые бы имели признаки преступления или уголовного проступка, сообщила BNS во вторник представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Рита Стундене.

Этот вопрос рассматривался по заявлениям Совета Вильнюсского отделения литовского движения "Саюдис", ассоциации Kauno forumas, руководителей Литовской Ассоциации защиты прав человека, прочих лиц, а также с учетом данных, полученных из Самоуправления города Вильнюса.

"Мы решили отказать в начале досудебного расследования, указав, что решение снять мемориальную доску Йонасу Норейке-Генералу Ветре и проведение этих работ не являются злоупотреблением служебным положением или превышением полномочий, установленных законом, либо самоуправством. При демонтаже мемориальной доски не была превышена или нарушена компетенция местных органов самоуправления, связанная с управлением и использованием имущества, принадлежащего самоуправлению", – сказала Р. Стундене.

Прокуратура утверждает, что никакие объективные данные не обосновывают предположений о том, что Р. Шимашюс или другие представители самоуправления решением снять доску или позднейшими своими комментариями оскорбили память покойного и подстрекали к вражде.

Не было установлено, что сотрудники администрации самоуправления хотели бы нарочно навести клевету на какое-либо физическое лицо или оскорбить память покойного Й. Норейки, либо же принизить память о нем, разжечь вражду или национальную рознь.

"При обсуждении мотивов, изложенных заявителями и связанных с оценкой личности Йонаса Норейки-Генерала Ветры, следует отметить, что это очень сложный, многогранный и мультиаспектный вопрос, однако он не является объектом сферы, регулируемой уголовным правом", – говорится в постановлении прокурора об отказе начать досудебное расследование.

Заявители также просили начать досудебное расследование в связи с возможным незаконным переименованием Аллеи им. офицера и дипломата Казиса Шкирпы. Прокурор констатировал, что вопрос о переименовании аллеи в Аллею Триколора уже оценивался в смысле уголовного права, было отказано в начале расследования.

Немногим ранее прокуратура решила не применять мер по защите общественного интереса, связанных с решениями по увековечению памяти о Й. Норейке и К. Шкирпе.

Доска Й. Норейке, которая провисела здесь более двух десятилетий, была снята в конце июля по решению столичного мэра. Градоначальник сказал, что решил сделать это потому, что Й.Норейка закреплял решения нацистской администрации о создании еврейского гетто и конфискации их собственности.

В июле Горсовет также решил переименовать Аллею им. К. Шкирпы в центре города в связи с декларированным им публично и ни раз антисемитскими взглядами.