Каунасская прокуратура не согласилась еще раз смягчить меру пресечения, назначенную экс-судье Неринге Венцкене, и разрешить ей отдаляться от дома в Гарляве не на 10, а на 50 км, пишет Kauno diena.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Несмотря на то, что расстояние увеличили, чтобы Венцкене могла ездить в Каунас, на самом деле, по словам адвоката Венцкене Сонаты Жукаускене, реальное расстояние на транспортном средстве от дома, где она живет до центра, составляет 11-12 километров.

По словам представителя прокуратуры Изабеле Бочкене, постановление, принятое прокурором Дарюсом Якутисом признано законным и справедливым, поэтому жалобу главный прокурор отклонил.

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Сейчас прокуроры работают над обвинительным актом и, по словам Бочкене, "что-то будет решаться на этой неделе".

Напомним, что после экстрадиции из США Венцкене сначала находилась под арестом, 19 ноября Вильнюсский окружной суд выпустил ее под залог в 10 000 евро. Венцкене на ногу надели браслет, у нее изъяли документы.

Венцкене была доставлена в Литву 6 ноября. Ей предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления должностному лицу при исполнении обязанностей, а также в том, что она мешала работе пристава и ударила по лицу Лаймуте Станкунайте.

Венцкене все подозрения отрицает и называет их политически ангажированными.

Венцкене уехала из Литвы в США в 2013 году, когда парламент лишил ее депутатской неприкосновенности.

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