Несмотря на то, что расстояние увеличили, чтобы Венцкене могла ездить в Каунас, на самом деле, по словам адвоката Венцкене Сонаты Жукаускене, реальное расстояние на транспортном средстве от дома, где она живет до центра, составляет 11-12 километров.

По словам представителя прокуратуры Изабеле Бочкене, постановление, принятое прокурором Дарюсом Якутисом признано законным и справедливым, поэтому жалобу главный прокурор отклонил.

Сейчас прокуроры работают над обвинительным актом и, по словам Бочкене, "что-то будет решаться на этой неделе".

Напомним, что после экстрадиции из США Венцкене сначала находилась под арестом, 19 ноября Вильнюсский окружной суд выпустил ее под залог в 10 000 евро. Венцкене на ногу надели браслет, у нее изъяли документы.

Венцкене была доставлена в Литву 6 ноября. Ей предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления должностному лицу при исполнении обязанностей, а также в том, что она мешала работе пристава и ударила по лицу Лаймуте Станкунайте.

Венцкене все подозрения отрицает и называет их политически ангажированными.

Венцкене уехала из Литвы в США в 2013 году, когда парламент лишил ее депутатской неприкосновенности.