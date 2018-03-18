Прокуроры интересуются Гасюнасом, ВХА готовится к его выставке

Вильнюсская окружная прокуратура (ВОП) расследует случаи возможных сексуальных домогательств в Вильнюсской художественной академии (ВХА).
Jonas Gasiūnas
© BFL / Vygintas Skaraitis

Несмотря на то, что на данный момент никому обвинения не предъявлены, ректор ВХА Аудрюс Климас сказал DELFI, что прокуроры попросили его предъявить документы, связанные с преподавателем Йонасом Гасюнасом.

Несмотря на это, в этом году ВХА намерена подготовить выставку работ этого теперь уже бывшего преподавателя.

"Мы передали документы, которые требовал комиссариат – протоколы, записи, все жалобы, которые были неанонимные", – сказал DELFI Климас.

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Он подтвердил, что это означает, что расследование в отношении Гасюнаса было начато.

"Обвинение – сексуальные домогательства. По факту всех жалоб, которые вам, вероятно, неизвестны", – сказал собеседник.

Он заметил, что запросов относительно других преподавателей не было.

Несмотря на то, что Гасюнас со студентам уже не работает, не все связи с ним разорваны. В октябре в выставочном зале ВХА Titanikas планируется выставка Гасюнаса и эстонского художника айда Оле.

"Выставку запланировали на октябрь 2018 года, но сейчас этот вопрос открытый", – признал Климас, заметив, что решение должен принять комитет.

На сайте прокуратуры сказано, что ВОП в начале февраля начала расследование по факту возможного сексуального домогательства по 1 ч. 152 ст. По сведениям DELFI, расследования связаны с ВХА.

Несмотря на то, что в случае с сексуальными домогательствами действует срок давности 3 года, надо упомянуть, что его считают с последней выявленной преступной деятельности.

Это значит, что если до истечения срока давности человек совершил иные преступления, то ему придется ответить и за то, что он сделал до этого.

DELFI напоминает, что в ВХА разразился скандал, связанный с сексуальными домогательствами. Три девушки анонимно обвинили Гасюнаса в сексуальных домогательствах, еще 6 деятелей искусства рассказали об этом не скрывая свои имена, а Комитет по этике получил 19 жалоб бывших и нынешних студентов ВХА. Гасюнас вину отрицал, но из ВХА ушел.

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