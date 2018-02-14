"Да, обжалуем, жалобу составляют", – сказал BNS прокурор ВОП Юлюс Рекснис. По его словам, 14 февраля жалоба уже будет передана в Вильнюсский окружной суд.

Подозреваемый в убийстве байкера Айвараса Килкуса Лауринас Балтрунас должен выйти на волю. Такое решение приняла 13 февраля судья Вльнюсского участкового суда, не удовлетворив просьбу прокуроров о продлении срока ареста подозреваемого.

Представитель Вильнюсского участкового суда Айрине Шерелите-Скистимене сказала, что суд назначил Балтрунасу более мягкую меру пресечения - жесткий контроль и изъятие документов.

Прокуратура просила продлить арест подозреваемого еще на два месяца.

"Основания для ареста не исчезли, сейчас имеется еще больше данных, но почему-то суд принял иное постановление", – сказал Рекснис.

Срок ареста Балтрунаса истекает 19 февраля. Неделю назад, по данным BNS, Балтрунасу были предъявлены новые обвинения в связи с конфликтом с другим байкерским клубом.

Если суд продлит срок ареста, то к концу этого срока Балтрунас проведет за решеткой 6 месяцев, поскольку он был задержан в конце октября 2017 года.

Полиция пока не знает как и где был убит Килкус, поскольку в обвинениях Балтрунасу не были указаны конкретные обстоятельства убийства. Основным подозреваемым прокуроры до сих пор считают Балтрунаса.

Обвинения также предъявлены супруге Балтрунаса Дайве Балтрунене и двум членам байкерского клуба Vorai MC – Дарюсу Матусявичюсу и Казимерасу Якасу. Матусявичюс на допросе признал, что Балтрунас просил его уничтожить мотоцикл Килкуса Harley Davidson. Однако он этого не сделал, а оставил мотоцикл в лесу Варенского района. Почему - неясно.

Байкер Килкус пропал 15 октября 2017 года, около 17 ч. Он уехал из дома в Вильнюсе на Harley Davidson. Известно, что он говорил по телефону с Балтрунасом, а потом поехал на встречу с ним в Тракай. Что было потом, неясно. Телефон Килкуса был найден в Вильнюсе.

Полиция не раз прочесывала леса Тракайского района, около Ауктадвариса, где жил Балтрунас.

"Мы работаем, не покладая рук, что сможем, то сделаем", – сказал журналистам о расследовании Рекснис.