Прокуроры арестовали здания Grigeo в Клайпеде и Думпяй на полгода

По распоряжению и постановлению прокурора Гины Скерсинските с 10 января 2020 года по 10 июля 2020 года под арест взяты несколько десятков построек Grigeo Klaipėda.

Всего в акте указаны 28 зданий в Думпяй (Клайпедский район) и 10 в Клайпеде, на ул. Нямуно, 2.

В Думпяй арестовано административные, производственные, промышленные, постройки, склады и постройки иного назначения, гараж. Компании запретили их использование, управление ими.

На ул. Нямуно, 2, у порта, арестованы промышленные, производственные, административные и др. постройки.

Основанием для ареста послужили 116, 151 и 152 ст. УК ЛР.

Об аресте имущества компании 14 января сообщило издание Verslo žinios.

После этого в пресс-релизе гендиректор компании Grigeo Klaipėda Томас Эйкинас сказал, что формально деятельность компании не остановлена, но некоторые функции она не сможет выполнять.

"Арест недвижимости не означает остановку деятельности компании, однако если подходить формально, это значит, что мы не можем продолжать очистку дождевой воды на площадках для хранения в Думпяй.

Сейчас в Думпяй для очистки стоки из Grigeo Klaipėda не попадают, они направлены в очистные сооружения Klaipėdos vanduo. Однако в них накапливается вода и если она не будет очищаться, то ее излишки попадут в окружающую среду. Сегодня мы обратимся в прокуратуру, чтобы выяснить масштабы ареста", – сказал Эйкинтас.

Напомним, что на прошлой неделе появилась информация о том, что Grigeo Klaipėda намерено сливала в залив неочищенные сточные воды, ущерб исчисляется миллионами евро.