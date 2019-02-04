Прокурор: в конце 2018 года Масюлис получил от Курлянскиса 10 000 евро

Прокурор Юстас Лауцюс 4 февраля сообщил, что в концепрошлого года экс-лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис получил 10 000 евро от бывшего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.
Eligijus Masiulis
© DELFI / Karolina Pansevič

Прокурор, который занимается делом о политической коррупции, сказал, что в переводе было указано, что это кредит. "12 декабря 2018 года на счет Масюлиса Курлянскис перевел 10 000 евро", – сказал в Вильнюсском окружном суде Лауцюс.

По словам прокурора, эти деньги Масюлис использовал на оплату услуг адвоката, заплатил залог Главизбиркому, чтобы принять участие в муниципальных выборах (он претендовал на пост мэра Клайпеды), "удовлетворял свои повседневные потребности".

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По словам Лауцюса, составленное соглашение о кредитовании не отвечает действующим законам.

"Оно не заверено у нотариуса, однако на нем есть не только подписи Масюлиса и Курлянскиса, но и адвокатов Симонаса Слапшинскаса и Миндаугаса Блюваса", – сказал прокурор.

Он обратил внимание суда на то, что Масюлис и Курлянскис до сих пор не имеют права на личное общение (это запрещено решением суда) и на общение через посредников.

Прокурор сказал, что ему эту информацию предоставили Служба расследования финансовых преступлений и Служба спецрасследований. Суд 4 февраля намерен оценить эти данные.

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