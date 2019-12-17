"К весне, я думаю, что это дело должно быть завершено и передано в суд", – сказала журналистам во вторник В. Видугирене.

По ее словам, расследование затянулось по причине особо большого объема следственного материала.

"Особо большой объем информации: множество электронных носителей данных, где огромный объем информации, который невозможно кое-как просмотреть, нужно все проверить, пересмотреть, открыть каждый. Например, писем десять тысяч, их нужно пересмотреть. На все нужно время", – сказала она.

По словам прокурора, в деле также были назначены экспертизы – почерка, восстановления документов, была запрошена информация в зарубежных государствах.

Во вторник прокуров попросил продлить продлить арест А. Палецкиса еще на три месяца.

"Мотив остается тем же – подозреваемый может сбежать и скрыться от проводящих досудебное расследование и суда", – сказала прокурор.

Во вторник суд рассмотрел эту просьбу, свое решение огласит 20 декабря.

Сам А. Палецкис не участвовал в заседании суда во вторник, однако поддержать его пришли около десяти человек. Из зала закрытого заседания им пришлось удалиться, когда секретарь предупредила о том, что вызовет полицию.

А. Палецкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается. В последний раз суд продлил его на два месяца.

Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная "сеть лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Пострадавших в деле пока нет – подобных заявлений не поступало.

"Должностные лица очень редко просят признать их пострадавшими", – сказала прокурор.

По ее словам, в А. Палецкис дает показания в этом деле.

Он и его защитник ранее заявляли, что обвиняемый не признает своей вины.

Прокурор отметила, что в деле больше подозреваемых, однако не раскрыла их число.

"В данный момент предъявлены уведомления о подозрениях, есть и другие лица", – сказала В. Видугирене.

В этом деле одному лицу предоставлен статус спецсвидетеля.

Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.