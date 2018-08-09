Факт ареста иностранца порталу DELFI подтвердил прокурор Шяуляйского округа Артурас Шлявас.
"Дело об убийстве пропавшей без вести Сандры Графининой переквалифицировано в дело об убийстве. Задержан гражданин Великобритании Найгел Вест. Его на 48 часов задержали в Шяуляй", - сказал он DELFI.
По сведениям источника DELFI, его подозревают в убийстве Графининой. 6 августа его разрешили взять под арест на 7 дней.
Прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры Юрате Тамашаускене 8 августа рассказала DELFI, почему дело было переквалифицировано.
"Были получены данные о том, что это может быть убийство. Сейчас не могу указать, что это за данные", - сказала DELFI прокурор.
На вопрос, расследуют ли и другие версии, Тамашаускене сказала, что их проверяют.
– Прокурор, другие версии исключены и расследуют только убийство?
– Ведется расследование. В ходе расследования всегда есть те или иные версии.
– Может, вы намерены расширить поиск Графининой? Будете искать ее не только в Литве и Великобритании?
– Поиск ведется все время. Если человек пропал, не ограничиваются одной территорией. Люди перемещаются. Мы пользуемся имеющейся системой. Выясняем, где и на чем она могла пересекать границу.
– Значит ли это, что если она едет на автомобиле, ее остановят в Германии для проверки документов и выяснят, что она находится в розыске в Литве?
– Не могу сказать, что было бы, если бы было.
– Может, прокурорам ценную информацию предоставили близкие Графининой?
– Близкие все время предоставляют информацию.
– И в этом случае?
– Не могу комментировать.
– В СМИ писали, что ее якобы видели на взморье. Есть ли об этом какие-то данные?
– Эта версия исключена. Это не так. Ее в Паланге не было.
– Найгела Веста взяли под арест на 7 дне, несколько дней из них уже прошло. Что будет через 7 дней?
– Будет решать в следующий понедельник. У нас есть время для предоставления дополнительной информации.
Об исчезновении 28-летней Графининой сообщила сестра. Ее объявили в розыск с 19 июля. Сестра сказала, что не может с ней связаться с 1 июля. Женщину разыскивают в Литве и Великобритании.
Выяснили, что 1 июля она вернулась в Литву. Это зафиксировали во время проверки пассажиров аэропортов. История стала еще загадочнее, когда выяснилось, что малолетняя дочь Графининой оказалась в доме опеки. Ее забрала служба по правам детей. Ребенок находился в небезопасном окружении.
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