Факт ареста иностранца порталу DELFI подтвердил прокурор Шяуляйского округа Артурас Шлявас.

"Дело об убийстве пропавшей без вести Сандры Графининой переквалифицировано в дело об убийстве. Задержан гражданин Великобритании Найгел Вест. Его на 48 часов задержали в Шяуляй", - сказал он DELFI.

По сведениям источника DELFI, его подозревают в убийстве Графининой. 6 августа его разрешили взять под арест на 7 дней.

Прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры Юрате Тамашаускене 8 августа рассказала DELFI, почему дело было переквалифицировано.

"Были получены данные о том, что это может быть убийство. Сейчас не могу указать, что это за данные", - сказала DELFI прокурор.

На вопрос, расследуют ли и другие версии, Тамашаускене сказала, что их проверяют.

– Прокурор, другие версии исключены и расследуют только убийство?

– Ведется расследование. В ходе расследования всегда есть те или иные версии.

– Может, вы намерены расширить поиск Графининой? Будете искать ее не только в Литве и Великобритании?

– Поиск ведется все время. Если человек пропал, не ограничиваются одной территорией. Люди перемещаются. Мы пользуемся имеющейся системой. Выясняем, где и на чем она могла пересекать границу.

– Значит ли это, что если она едет на автомобиле, ее остановят в Германии для проверки документов и выяснят, что она находится в розыске в Литве?

– Не могу сказать, что было бы, если бы было.

– Может, прокурорам ценную информацию предоставили близкие Графининой?

– Близкие все время предоставляют информацию.

– И в этом случае?

– Не могу комментировать.

– В СМИ писали, что ее якобы видели на взморье. Есть ли об этом какие-то данные?

– Эта версия исключена. Это не так. Ее в Паланге не было.

– Найгела Веста взяли под арест на 7 дне, несколько дней из них уже прошло. Что будет через 7 дней?

– Будет решать в следующий понедельник. У нас есть время для предоставления дополнительной информации.

Об исчезновении 28-летней Графининой сообщила сестра. Ее объявили в розыск с 19 июля. Сестра сказала, что не может с ней связаться с 1 июля. Женщину разыскивают в Литве и Великобритании.

Выяснили, что 1 июля она вернулась в Литву. Это зафиксировали во время проверки пассажиров аэропортов. История стала еще загадочнее, когда выяснилось, что малолетняя дочь Графининой оказалась в доме опеки. Ее забрала служба по правам детей. Ребенок находился в небезопасном окружении.