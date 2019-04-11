Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит суд в срочном порядке рассмотреть уголовное дело, в котором гражданина Станисловаса Томаса обвиняют в нарушении общественного порядка и вандализме.
Stanislovas Tomas kūju daužo generolo Vėtros atminimo lentą
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Прокурор просит суд назначить Томасу штраф в размере 600 МПУ (30 000 евро) и конфисковать молот, которым он разбил памятную доску в память офицера Йонаса Норейки-генерала Ветры.

Расследование было начато 8 апреля, когда Томас разбил памятную доску в центре Вильнюса и транслировал эти действия в интернете.

Вильнюсский участковый суд рассмотрел дело и вынесет решение по нему 8 мая.

В данный момент Томасу назначены меры пресечения в виде изъятия документов и письменной подписке о невыезде.

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