Прокурор просит суд назначить Томасу штраф в размере 600 МПУ (30 000 евро) и конфисковать молот, которым он разбил памятную доску в память офицера Йонаса Норейки-генерала Ветры.
Расследование было начато 8 апреля, когда Томас разбил памятную доску в центре Вильнюса и транслировал эти действия в интернете.
Вильнюсский участковый суд рассмотрел дело и вынесет решение по нему 8 мая.
В данный момент Томасу назначены меры пресечения в виде изъятия документов и письменной подписке о невыезде.
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