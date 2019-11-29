Г.Вайнаускаса было предложено приговорить к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на два года и уплатеой штрафа в размере более 26 тыс. евро.
Р.Паксасу грозит три года и два месяца лишения свободы с отсрочкой на два года и два месяца.
В следующем эпизоде дела о торговле влиянием прокурор предложил оштрафовать обвиняемого бизнесмена Антанаса Юозаса Забулиса более чем на 24 тыс. евро.
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