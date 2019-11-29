Прокурор Гедгаудас Норкунас в пятницу предложил главу медиагруппы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса приговорить к штрафу и условному лишению свободы, а бывшего лидера партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса - только к условному лишению свободы.
Rolandas Paksas ir Gedvydas Vainauskas
© DELFI montažas

Г.Вайнаускаса было предложено приговорить к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на два года и уплатеой штрафа в размере более 26 тыс. евро.

Р.Паксасу грозит три года и два месяца лишения свободы с отсрочкой на два года и два месяца.

В следующем эпизоде дела о торговле влиянием прокурор предложил оштрафовать обвиняемого бизнесмена Антанаса Юозаса Забулиса более чем на 24 тыс. евро.

Статьи по теме:

Вайнаускас и Паксас отрицают обвинения в коррупции (9)

Обвиняемый в торговле влиянием гендиректор медийной...

Дело о торговле влиянием Паксаса и Вайнаускаса отправляется в суд (8)

Генеральная прокуратура Литвы во вторник сообщила о...

Генпрокуратура Литвы: Роландас Паксас подозревается в торговле влиянием (54)

В понедельник Генпрокуратура Литвы поставила в...

Общество

Карбаускис поделился вестью о Сквернялисе: он на самом деле нуждается в поддержке

Рамунас Карбаускис 29 ноября в социальной сети...

Ивона Пузино Ивона Пузино

"Отец был рад моему выбору": военный профессионал Ивона советует литовским мужчинам служить и увидеть все своими глазами (2)

Глядя со стороны на Ивону, сложно предположить, что эта...

Лесничие в Литве начинают торговлю елками (1)

Государственное лесничество начинает торговлю елками.

Литва впервые избрана в Совет Организации по запрещению химического оружия

Министерство иностранных дел сообщило, что Литва...

Из-за парламентской гостиницы в поле зрения стражей этики попала еще одна депутат (5)

Депутат Агне Ширинскене пожаловалась в Комиссию по...

TOP новостей

Жители Вильнюса возмущены: во дворе дома строят многоквартирный дом (12)

В центре Вильнюсе , на ул. Пилимо, жители столкнулись со...

Ивона Пузино Ивона Пузино

"Отец был рад моему выбору": военный профессионал Ивона советует литовским мужчинам служить и увидеть все своими глазами (2)

Глядя со стороны на Ивону, сложно предположить, что эта...

Eurai

Преподаватели Вильнюсского университета рассказали о своих зарплатах (17)

Недовольные своими зарплатами преподаватели...

Карбаускис поделился вестью о Сквернялисе: он на самом деле нуждается в поддержке

Рамунас Карбаускис 29 ноября в социальной сети...

Из-за парламентской гостиницы в поле зрения стражей этики попала еще одна депутат (5)

Депутат Агне Ширинскене пожаловалась в Комиссию по...