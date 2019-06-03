Прокуратура по-прежнему считает, что в этом деле нельзя не усмотреть наличие признаков преступной деятельности.
По мнению прокуратуры, постановление суда необоснованное, поскольку собрано достаточно доказательств тому, что Кручинскене на глазах у очевидцев нанесла ребенку физическую боль, а это значит нарушила 3 ч. 140 ст. и 284 ст. УК ЛР.
DELFI напоминает, что 13 мая суд оправдал Кручинскене.
Осенью прошлого года ее задержала полиция, когда прохожий сообщил о том, что она била малолетнего ребенка. Из семьи Кручинскасов забрали двоих детей. Каунасский участковый суд констатировал, что Кручинскене не виновна.
Кручинскене обвиняли в нанесении физической боли малолетнему ребенку и нарушении общественного порядка. Прокурор Геновайте Рочене предлагала назначить ей штраф в размере 2500 евро. Суд решил, что Кручинскене не виновна и оправдал ее.
Расследование было начато после того, как 29 сентября 2018 года по Единому номеру помощи позвонил прохожий и сообщил, что в каунасском Панемунском парке женщина бьет малолетнего ребенка. Полиция задержала Кручинскене.
Эта история получила большой резонанс после того как из семьи на месяц забрали двоих малолетних детей. Специалисты по правам детей утверждали, что детям в семье угрожала опасность, поскольку родители не согласились сотрудничать с полицией, сотрудниками службы по правам детей. Однако позже признали, что и специалисты службы допустили некоторые ошибки.
Суд также подтвердил, что детям в семье угрожает опасность. Детей в семью вернули после того, как разразился скандал, начались протесты.
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