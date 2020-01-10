Подозрения в деле Grigeo Klaipėdа в связи с загрязнением окружающей среды будут предъявлены на следующей неделе, подозреваемых будет "не один и не два", сказала прокурор Гина Скерсинските.
© DELFI / Domantas Pipas

"Подозрения будут предъявлены на следующей неделе я думаю, что (подозреваемых) будет не один и не два", - сказала журналистам Скерсинските. Ее слова транслировал портал Atvira Klaipėda.

На вопрос, будут ли в числе подозреваемых руководители компании или только работники, она ответила, что "все может быть, если оператор понимал, что он делает, то он может стать подозреваемым".

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Прокурор подтвердила, что, по ее мнению, стоки сливали с ведома руководства каждую ночь.

"Открывали заглушки, это делалось намеренно, чтобы спустить стоки. Мы читаем, что каждую ночь. Задача расследования - выяснить, сколько времени это длилось, но мы думаем, что это было каждую ночь", – сказала прокурор.

Она сказала, что пока не знает, через какую из труб сливали стоки, через аварийную или нет. Сами заглушки, которые открывались, находились в насосном отделе.

Клайпедские прокуроры 7 января начали расследование в связи с загрязнением окружающей среды компанией Grigeo Klaipėda. Предполагают, что компания сливала стоки не один год и ущерб может оцениваться в "десятки миллионов евро".

Президент и главный акционер группы Grigeo Гинтаутас Пангонис заявил в четверг, что не очищенные должным образом сточные воды предприятия Grigeo Klaipeda попали в Куршский залив через аварийную трубу.

Пангонис также сообщил, что с четверга лица, ответственные за очистку стоков Grigeo Klaipeda отстранены от обязанностей. Принято решение не отстранять гендиректора Grigeo Klaipeda, поскольку он работает на предприятии лишь пять недель, поэтому предварительно не связан и не знал об упомянутой деятельности, добавил Пангонис.

Он также сказал, что компания готова возместить нанесенный ущерб.

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