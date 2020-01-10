"Подозрения будут предъявлены на следующей неделе я думаю, что (подозреваемых) будет не один и не два", - сказала журналистам Скерсинските. Ее слова транслировал портал Atvira Klaipėda.

На вопрос, будут ли в числе подозреваемых руководители компании или только работники, она ответила, что "все может быть, если оператор понимал, что он делает, то он может стать подозреваемым".

Прокурор подтвердила, что, по ее мнению, стоки сливали с ведома руководства каждую ночь.

"Открывали заглушки, это делалось намеренно, чтобы спустить стоки. Мы читаем, что каждую ночь. Задача расследования - выяснить, сколько времени это длилось, но мы думаем, что это было каждую ночь", – сказала прокурор.

Она сказала, что пока не знает, через какую из труб сливали стоки, через аварийную или нет. Сами заглушки, которые открывались, находились в насосном отделе.

Клайпедские прокуроры 7 января начали расследование в связи с загрязнением окружающей среды компанией Grigeo Klaipėda. Предполагают, что компания сливала стоки не один год и ущерб может оцениваться в "десятки миллионов евро".

Президент и главный акционер группы Grigeo Гинтаутас Пангонис заявил в четверг, что не очищенные должным образом сточные воды предприятия Grigeo Klaipeda попали в Куршский залив через аварийную трубу.

Пангонис также сообщил, что с четверга лица, ответственные за очистку стоков Grigeo Klaipeda отстранены от обязанностей. Принято решение не отстранять гендиректора Grigeo Klaipeda, поскольку он работает на предприятии лишь пять недель, поэтому предварительно не связан и не знал об упомянутой деятельности, добавил Пангонис.

Он также сказал, что компания готова возместить нанесенный ущерб.