Прокуратура расследует смерть клиента каунасского бассейна

Департамент полиции сообщил, что информация о том, что в бассейне Girstutis тонет человек, поступило 17 декабря, в 21.45 ч. Пожарные-спасатели вытащили мужчину из воды, врачи скорой помощи доставили 23-летнего пострадавшего в больницу.

ГКП Каунасского округа начал расследование по 229 ст. УК ЛР (невыполнение служебных обязанностей). За такое наказание грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Вскоре после несчастья в публичной среде появилась информация о том, что спасатели в то время, когда тонул человек, играли в игры в смартфонах.

Директор компании Sporto infrastruktūra Паулюс Йонавичюс опроверг эту информацию. Он сказал, что пересмотрели видеозаписи и опровергли эту информацию.

От подробных комментариев о трагическом происшествии в бассейне глава компании воздержался. Он упоминал, что не разглашать информацию, его просили близкие молодого человека. Йонавичюс сказал, что информацию не будут разглашать и из-за расследования.

После того, как молодо человек скончался, правоохрана начала выяснять причину смерти юноши. Сейчас прокуроры ждут выводы экспертов.

По предварительным данным, несчастье произошло, когда юноша нырнул. Якобы молодой человек проплыл несколько метров под водой, а потом потерял сознание. Возможно, причина несчастья - нехватка кислорода и чувство беспокойства.

Молодого человека вытащили из воды и пытались привести в чувство, вызвали врачей. Молодого человека реанимировали врачи скорой, потом они увезли его в больницу.

Каунасская клиника никакую информацию о покойном юноше не предоставляет.