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В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.
Прокуратура расследует нарушения в Вильнюсской клинической больнице
© DELFI / Valdas Kopūstas

Как сообщила прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.

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"В ходе исследования будут тщательно проверены все представленные данные о возможных правонарушениях при обеспечении безопасных условий работы персонала больницы и предотвращении распространения вируса COVID-19 между персоналом больницы и пациентами", – сообщила прокуратура.

Подозрения в этом досудебном расследовании никому не предъявлены.

Досудебное расследование возглавляет прокурор отдела по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Вильнюсской окружной прокуратуры, его поручено провести сотрудникам Вильнюсского управления Службы спецрасследований.

По новейшим данным, коронавирусом в этом учреждении заразились 40 работников и пациентов.

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