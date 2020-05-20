Прокуратура расследует нарушения в Вильнюсской клинической больнице

Как сообщила прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.
"В ходе исследования будут тщательно проверены все представленные данные о возможных правонарушениях при обеспечении безопасных условий работы персонала больницы и предотвращении распространения вируса COVID-19 между персоналом больницы и пациентами", – сообщила прокуратура.
Подозрения в этом досудебном расследовании никому не предъявлены.
Досудебное расследование возглавляет прокурор отдела по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Вильнюсской окружной прокуратуры, его поручено провести сотрудникам Вильнюсского управления Службы спецрасследований.
По новейшим данным, коронавирусом в этом учреждении заразились 40 работников и пациентов.
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