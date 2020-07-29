Это подтвердила BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

"Могу подтвердить, что прокуратура Литвы проводит одно досудебное расследование, в котором фигурирует указанное лицо, и оно в этом досудебном расследовании является подозреваемым", - сказала представитель прокуратуры.

"Поскольку мы говорим о частных лицах и досудебном расследовании, которое сейчас еще проводится, более подробную информацию прокуратура сейчас предоставить не может", - добавила она.

Э. Мартинонене не комментировала, будут ли просить о возвращении В. Кучинскаса в Литву.

Крупнейший кредитор В. Кучинскаса - российский "Альфа-банк".

Правоохрана 15 июля задержала В. Кучинскаса при пересечении границы Словении и Хорватии.