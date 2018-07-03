Вильнюсская окружная прокуратура намерена обращаться в суд с просьбой взять под арест двоих подозреваемых в убийстве 13-летнего мальчика.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Двоих подозреваемых просят взять под арест на два месяца", – сказала BNS представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Вопрос назначения меры пресечения будет решаться в Вильнюсском участковом суде.

13-летнего мальчика в выходные могли убить спонтанно, конкретного мотива убийства нет, указала полиция.

"Ясного мотива, что за что-то конкретное, нет. Предполагается, что он был избит из хулиганских побуждений. Мы считаем, что убийство было спонтанным, из хулиганских побуждений", – сказал 2 июля заместитель главы полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас.

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Он сказал, что жертва и подозреваемые были друзьями.

Напомним, что в воскресенье полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика.

По словам Стравинскаса, семьи подозреваемых известны и полиции, и специалистам мэрии.

Избитый 13-летний мальчик в коматозном состоянии был доставлен в больницу 30 июня, в 17.30 ч., 1 июля, в 6 ч. утра он скончался в больнице.

Очевидец происшествия, 14-летний друг покойного сказал полиции, что неизвестные 17-летние подростки били его друга камнем.

Полиция указала, что восстановлен весь механизм преступления, несовершеннолетних допросили, опросили и свидетелей.

Покойный также попадал в поле зрения полиции: за бродяжничество, нецензурную брань, пьянство.

"Он жил в определенном окружении, в группе с другими попадал в поле зрения полиции", – сказал Стравинскас.

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