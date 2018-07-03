"Двоих подозреваемых просят взять под арест на два месяца", – сказала BNS представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.
Вопрос назначения меры пресечения будет решаться в Вильнюсском участковом суде.
13-летнего мальчика в выходные могли убить спонтанно, конкретного мотива убийства нет, указала полиция.
"Ясного мотива, что за что-то конкретное, нет. Предполагается, что он был избит из хулиганских побуждений. Мы считаем, что убийство было спонтанным, из хулиганских побуждений", – сказал 2 июля заместитель главы полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас.
Он сказал, что жертва и подозреваемые были друзьями.
Напомним, что в воскресенье полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика.
По словам Стравинскаса, семьи подозреваемых известны и полиции, и специалистам мэрии.
Избитый 13-летний мальчик в коматозном состоянии был доставлен в больницу 30 июня, в 17.30 ч., 1 июля, в 6 ч. утра он скончался в больнице.
Очевидец происшествия, 14-летний друг покойного сказал полиции, что неизвестные 17-летние подростки били его друга камнем.
Полиция указала, что восстановлен весь механизм преступления, несовершеннолетних допросили, опросили и свидетелей.
Покойный также попадал в поле зрения полиции: за бродяжничество, нецензурную брань, пьянство.
"Он жил в определенном окружении, в группе с другими попадал в поле зрения полиции", – сказал Стравинскас.
Прокуратура просит суд взять подозреваемых в убийстве ребенка под арест (2)
Вильнюсская окружная прокуратура намерена обращаться...
Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены (11)
Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на...
Мать о товарах для младенцев: от таких цен становится дурно (27)
"Когда я увидела цены, мне стало дурно, - пожаловалась...
Погода в Литве по-прежнему будет неприятной (1)
3 июля на погоду в Литве окажет влияние приблизившийся...
Литовцы мира ждут положительного ответа от КС по явке на референдум о двойном гражданстве (17)
Литовцы мира ждут положительного ответа...
TOP новостей
Премьер Литвы: Минску, возможно, не удастся завершить проект БелАЭС (84)
Литва надеется, что Республике Беларусь не удастся...
Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены (11)
Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на...
Мать о товарах для младенцев: от таких цен становится дурно (27)
"Когда я увидела цены, мне стало дурно, - пожаловалась...
Погода в Литве по-прежнему будет неприятной (1)
3 июля на погоду в Литве окажет влияние приблизившийся...
Прокуратура просит суд взять подозреваемых в убийстве ребенка под арест (2)
Вильнюсская окружная прокуратура намерена обращаться...