По его словам, решение прекратить досудебное расследование было принято 23 декабря, однако до сих пор не вступило в силу и может быть обжаловано.

З. Леонавичюс не комментировал BNS мотивов, по которым было прекращено расследование. Ранее прокуратура также не сообщала о действиях, из-за которых было начато расследование.

Портал 15min.lt ранее сообщал, что предпринимателя подозревают в возможном мошенничестве, растрате имущества, нанесения материального ущерба путем обмана и преступного банкротства.

То, что в отношении В. Кучинскаса в Литве проводится досудебное расследование, выяснилось в конце июля, когда предприниматель по просьбе России был задержан в Словении. В середине ноября В. Кучинскаса вернули в Литву, он был выпущен на свободу под залог в 20 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что российский "Альфа-Банк" пытается через суд вернуть долг В. Кучинскаса банку в размере 20 млн евро. Адвокат банка утверждал, что предприниматель обвиняется в предоставлении банку заведомо ложной информации о финансовой ситуации возглавляемого им предприятия по производству удобрений "Арви НПК" в Калининграде.

Сам В. Кучинскас утверждает, что не виновен, и нападки на его бизнес безосновательны. Предъявленные ему в России обвинения ранее он назвал тактикой запугивания, избранной "Альфа-Банком".