Прокуратура: предварительное расследование действий Венцкене завершено

"Мы решили закрыть досудебное расследование", - заявил журналистам прокурор Дарюс Якутис.
Он сказал, что расследование можно было завершить, поскольку допрос Венцкене не выявил каких-либо новых обстоятельств по делу.
По завершении расследования участники процесса должны быть проинформированы о своём праве ознакомиться со всеми материалами досудебного расследования в течение установленного прокурором срока, в данном случае - до 21 ноября.
Н.Венцкене предъявлены подозрения в неисполнении решения суда, оказании сопротивления сотруднику полиции, в препятствии работе судебного пристава, а также в том, что она дала пощёчину Лаймуте Станкунайте.
В качестве потерпевших по делу установлены четыре человека: Л.Станкунайте, её дочь, сотрудник полиции и судебный пристав.
Н.Венцкене отрицает обвинения и называет их политически мотивированными.
В среду вечером её перевезли в Литву из США, где она находилась в Чикагской тюрьме с марта 2018 года.
Бывшая судья и политик покинула Литву в 2013 году, и в том же году Сейм лишил её правового иммунитета.
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