Сам Н. Филипченко был осужден за шпионаж в Литве в 2017 году, однако в ноябре был передан России при обмене шпионами.

В переданном в суд новом деле заочно обвиняются один российский и один литовский гражданин. Прокуратура указывает их как И. Г. и В. С.

Как отмечает прокуратура, гражданин России И. Г., работавший во время совершения преступлений начальником Отдела разведки Управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области, также обвиняется в подлоге документов, использовании подложных документов и многократном незаконном переходе госграницы.

Эти два человека обвиняются в том, что, действуя с Н. Филипченко, с октября 2011 года до конца 2014 года во время имевших место в нескольких зарубежных государствах встреч с гражданами Литвы подстрекали и вербовали этих лиц для шпионажа против Литвы, участвовали в организации такой деятельности и платили за полученную информацию.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд.

Хотели шпионить за Грибаускайте

Согласно данным дела, в разное время и отдельно друг от друга вербовались для шпионажа несколько граждан Литвы, которые интересовали ФСБ в силу своего прежнего опыта работы и связей с бывшими и нынешними служащими различных ведомств Литвы.

Им давались задания по сбору и передаче за денежное вознаграждение информации, связанной с сотрудниками Департамента охраны руководства, организацией их работы, контактной информацией, профессиональными и личными характеристиками, а также – с личной охраной и охраной помещений охраняемых руководителей государства, используемым для этого техническим оборудованием и другой информацией подобного рода.

Прокуратура утверждает, что особое внимание уделялось возможности получить частную, техническую и другую информацию о личной охране тогдашней президента Литвы Дали Грибаускайте, охранее ее рабочих и жилых помещений, наладить связи с сотрудниками, осуществляющими надзор за системами безопасности. Их стремились завербовать в надежде тайком оборудовать подслушивающие устройства в Президентском дворце и жилых помещениях Д. Грибаускайте.

Согласно данным досудебного расследования, обвиняемые активными действиями добивались получения максимально подробной информации о тогдашних и бывших сотрудниках Департамента охраны руководства.

Чтобы получить такие данные, обвиняемые предоставляли вербуемым ими лицам технические и другие средства, консультации, инструкции, а также деньги для приобретения средств связи, виз третьих стран.

Согласно данным дела, гражданин России И. Г. при совершении преступных деяний не раз пользовался фальшивыми документами во время поездок за рубеж для встреч с вербуемыми лицами.

"Обмен шпионами"

Н. Филипченко был задержан литовскими правоохранителями 29 апреля 2015 года, когда он ехал на поезде через Литву из Калининградской области в Беларусь.

7 июля 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил, что Н. Филипченко является сотрудником ФСБ России, и признал его виновным в шпионаже. Суд отметил, что, занимаясь шпионажем, пользовался поддельными документами, чтобы скрыть личность.

По утверждению литовской разведки, это был первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый работник российских спецслужб.

Н. Филипченко был приговорен к 10 годам лишения свободы, но 14 ноября этого года литовский президент Гитанас Науседа помиловал его перед тем, как произвести "обмен шпионами".

На следующий день Н. Филипченко и другой гражданин России Сергей Моисеенко были переданы российской стороне, а Литве были переданы осужденные за шпионаж в России граждане Литвы Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис.

При этом же обмене Норвегии был возвращен из России осужденный за шпионаж гражданин Норвегии Фроде Берг.