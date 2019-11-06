Венцкене задержана на 48 часов, в этот срок будет решен вопрос назначения меры пресечения. Вероятно, решение будет принято 7 ноября.

Прокурор Томас Крушна не рассказал, как и когда Венцкене была доставлена в Литву. Не сообщается также, где она сейчас находится.

Глава службы коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что Венцкене находится в Каунасском СИЗО.

По словам Матониса, ее туда доставили во вторник поздно вечером. Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс 6 ноября подтвердил, что Венцкене находится в Каунасском СИЗО.

"Могу подтвердить, что Венцкене доставили в Каунасский СИЗО. Она находится в одиночной камере, условия содержания нормальные, ее охрана гарантирована", – сказал BNS министр.

Журналист BNS, находящийся у каунасского СИЗО, в среду вечером сообщил, что около 22 ч. через ворота въехали два полицейских автомобиля – Volkswagen transporter и Volkswagen caddy.

Крушна на пресс-конференции сказал, что Венцкене еще не допрашивали. Он не рассказал и о ее самочувствии, о том, есть ли у нее жалобы на что-то.

Само дело Венцкене находится в каунасской окружной прокуратуре, но Крушна заметил, что неизвестно, кто дальше будет им заниматься.

"Фактически этот человек был задержан 13 февраля 2018 года и до сих пор находится под арестом", – сказал Крушна.

Он сказал, что процедура экстрадиции не предается огласке ради безопасности Венцкене, конвоиров и ради соблюдения общественного порядка.

Прокурор сказал, что до сих пор не доводилось видеть такой агрессивной защиты - Венцкене была задержана в феврале прошлого года и с тех пор ее адвокаты постоянно писали жалобы и иски, пытались остановить экстрадицию. Агрессивными, по его словам, были и другие действия.

"В процесс включают политиков, формируют негативное отношение к государству", – перечислил он другие формы агрессивной защиты.

Крушна сказал, что, по его мнению, дело в скором времени должно попасть в суд. "Если не будет помех, – сказал он. – Но прокуроры со своей стороны все необходимое сделали".

Он поблагодарил американских коллег за помощь и успешно проделанную работу.