Такое решение было принято по заявке лидера консерватора Габриэлюса Ландсбергиса, поданной 6 марта. Ландсбергис обратился в прокуратуру после того, как на Info TV в передаче Info diena появилась информация о сексуальных домогательствах со стороны Маяускаса к совершеннолетней школьнице.
Прокуратура рассмотрела заявление и отказалась начать расследование за отсутствием состава преступления.
Прокуроры выяснили, что прокуратура не получила заявления пострадавших. По требованию прокурора расследование не было начато, поскольку не выявили состава преступления: по имеющимся данным, не установили служебную или другую зависимость между Маяускасом и человеком, который рассказал свою историю на телевидении.
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