Вильнюсская участковая прокуратура сегодня приняла решение отказаться начать расследование по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес Миколаса Маяускаса по 152 ст. УК ЛР, сообщает Генпрокуратура.
Mykolas Majauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Такое решение было принято по заявке лидера консерватора Габриэлюса Ландсбергиса, поданной 6 марта. Ландсбергис обратился в прокуратуру после того, как на Info TV в передаче Info diena появилась информация о сексуальных домогательствах со стороны Маяускаса к совершеннолетней школьнице.

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Прокуратура рассмотрела заявление и отказалась начать расследование за отсутствием состава преступления.

Прокуроры выяснили, что прокуратура не получила заявления пострадавших. По требованию прокурора расследование не было начато, поскольку не выявили состава преступления: по имеющимся данным, не установили служебную или другую зависимость между Маяускасом и человеком, который рассказал свою историю на телевидении.

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