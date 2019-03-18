Вильнюсская участковая прокуратура в понедельник обжаловала оправдательный приговор в отношении бывшего парламентария Кястутиса Пукаса в деле о сексуальных домогательствах.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Domantas Pipas

"Подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Литвы (АСЛ) через Вильнюсский окружной суд относительно оправдания К. Пукаса", - сказала BNS поддерживающая обвинение в деле К. Пукаса прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры Агне Станкявичюте.

1 марта К. Пукас был полностью оправдан по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Он оправдан по всем инкриминировавшимся ему уголовным проступкам как не совершивший деяний, имеющих признаки преступления или уголовного проступка, сказал на заседании судья Арунас Будрис.

Прокуратура просила оштрафовать бывшего политика на 1800 евро.

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