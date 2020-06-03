Как сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Риманте Краулише, суд получил прошение прокуратуры назначить арест В. Суткусу, однако время заседания еще не назначено.

В. Суткус был задержан в рамках досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов.

Об этом расследовании во вторник сообщили Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура. Также сообщалось о задержании В. Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.

"Лицо считается подозреваемым с момента задержания. В данный момент мы не детализируем, какие подозрения, кому предъявлены", – уточнила BNS представитель ССР Рената Кеблене.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.

По словам адвоката М. Залаторюса, Айдаса Мажейки, его подопечный был освобожден во вторник вечером. Ему предъявлены подозрения в торговле влиянием.