Вильнюсская участковая прокуратура прекратила досудебное расследование относительно вероятных сексуальных домогательств в Вильнюсской художественной академии (ВХА).
© DELFI / Andrius Ufartas

Как сообщила в понедельник прокуратура, такое решение принято потому, что не было установлено случаев сексуального домогательства, однако было констатировано, что поведение некоторых преподавателей ВХА было неэтичным и несовместимым с преподавательской должностью.

Во время проведения досудебного расследования было опрошено более 20 свидетелей, три человека были опрошены в качестве свидетелей относительно предположительно совершенного ими самими преступного деяния.

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Обвинения в сексуальном домогательстве и другом неподобающем поведении были брошены в общественном пространстве трем теперь уже бывшим преподавателям ВХА - лауреату национальной премии, художнику Йонасу Гасюнасу, фотографу Гинтаутасу Тримакасу и психологу Арвидасу Лепуонису.

Постановлениями сотрудника досудебного расследования два человека были признаны пострадавшими.

"После оценки всего собранного во время досудебного расследования материала было констатировано, что досудебное расследование следует прекратить, а установленные нарушения трудовой дисциплины и академической этики должны решаться в порядке, установленном внутренними и другими правовыми актами", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщает прокуратура, при оценке данных, связанных с одной из пострадавших, установлено, что вероятно противоправные действия сексуального характера одного из преподавателей имели место в 2000–2001 годах. Тогда уголовная ответственность за сексуальные домогательства не была установлена в Уголовном кодексе, поэтому, невзирая на признаки запрещенных уголовным законом других деяний в этой части уголовное расследование следует прекратить за отсутствием признаков преступного деяния.

Прокуратура также проводит отдельное расследование относительно вероятных сексуальных домогательств теперь уже бывшего преподавателя Литовской академии музыки и театра, бывшего главы Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса.

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