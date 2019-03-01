Генпрокуратура в пятницу информировала, что участковые прокуроры Вильнюса оставили в силе прежнее решение полиции Вильнюсского уезда не начинать расследование о высказываниях писателя на Литовском радио (LRT) в конце декабря прошлого года.
Сотрудники Вильнюсской полиции отказались начать расследование, рассмотрев жалобу одного заявителя и установив, что писатель не совершил деяний, имеющих признаки преступления или уголовного проступка. В жалобе содержалась просьба начать расследование в связи с разжиганием розни и клеветой.
Как сообщает портал lrt.lt, прокуратура получила жалобу из-за прозвучавших в программе радио LRT слов М. Ивашкявичюса: "мы вытеснили много польскоязычных, вытеснили, истребили евреев..." По словам самого писателя, его обвиняют в том, что целью этих его слов была клевета, а также разжигание розни в отношении упомянутых национальных групп.
Прокуратура в феврале уже отказалась начать досудебное расследование в связи с высказываниями в романе писателя "Зеленые" о партизанской борьбе в Литве и об одном из ее героев - генерале Йонасе Жямайтисе. Организации бывших политзаключенных и ссыльных требовали лишить М. Ивашкявичюса Национальной премии.
На сторону писателя встало правление Союза писателей Литвы, которое подчеркнуло, что свобода слова и вообще свобода творчества является одним из фундаментальных прав человека.
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