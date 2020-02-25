aA
Во вторник прокуратура решила начать досудебное расследование в связи с возможным подстрекательством к ненависти, когда в адрес председателя Общины евреев Литвы прозвучали антисемитские оскорбления в парламенте.
Faina Kukliansky
Faina Kukliansky
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Ф. Куклянски утверждает, что на торжествах по случаю годовщины событий 13 января незнакомый человек обратился к ней со словами: "Перестать пачкать Литву. Жидовка ты, и не место вам здесь в Литве".

Через несколько дней она обратилась к спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, чтобы установить оскорбившего ее человека. Глава парламента передал информацию правоохране.

Статьи по теме:
Куклянски предлагает ввести отдельное наказание за антисемитские преступления  (144)
Полиция Вильнюса начала расследование о разжигании межнациональной розни  (126)

Сначала полиция отказалась начинать расследование, однако во вторник прокуратура аннулировала это решение, подчеркнув, что расследование необходимо, чтобы выяснить все обстоятельства.

"Я хочу знать, кто этот человек, и чтобы о нем узнали и другие люди. Моя цель не посадить человека в тюрьму, но такие высказывания недопустимы. Важно, то, как государство борется с преступлениями по мотивам ненависти", – сказала Ф. Куклянски BNS во вторник.

Она считает, что правоохранительные органы изменили решения из-за внимания СМИ – в понедельник статью о решении полиции опубликовала газета Lietuvos rytas.

По данным Lietuvos rytas, полиция не начала расследование, аргументировав, что "не было получено данных о том, что преднамеренно стремятся поощрять ненависть против еврейских граждан".

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Antanas Matulas

Беспокойство в связи с коронавирусом в Литве растет: в некоторых отделениях – наплыв пациентов (46)

Готова ли Литва к появлению коронавируса? Об этом речь...

Специалисты сказали, когда в Литве, может быть, изменится сезон использования зимней резины

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы 24...

Банки не успевают оформлять ипотечные кредиты, аналитик призывает мыслить трезво (57)

Экономисты уже несколько лет подряд говорят о том, что...

Как алкоголь действует на водителей – что происходит после одного бокала (33)

Во многих европейских странах разрешают управлять...

В Каунасе вызвали скорую дальнобойщику, вернувшемуся из Италии (4)

25 февраля утром в Каунас на склады приехал водитель...