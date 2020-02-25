Ф. Куклянски утверждает, что на торжествах по случаю годовщины событий 13 января незнакомый человек обратился к ней со словами: "Перестать пачкать Литву. Жидовка ты, и не место вам здесь в Литве".

Через несколько дней она обратилась к спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, чтобы установить оскорбившего ее человека. Глава парламента передал информацию правоохране.

Сначала полиция отказалась начинать расследование, однако во вторник прокуратура аннулировала это решение, подчеркнув, что расследование необходимо, чтобы выяснить все обстоятельства.

"Я хочу знать, кто этот человек, и чтобы о нем узнали и другие люди. Моя цель не посадить человека в тюрьму, но такие высказывания недопустимы. Важно, то, как государство борется с преступлениями по мотивам ненависти", – сказала Ф. Куклянски BNS во вторник.

Она считает, что правоохранительные органы изменили решения из-за внимания СМИ – в понедельник статью о решении полиции опубликовала газета Lietuvos rytas.

По данным Lietuvos rytas, полиция не начала расследование, аргументировав, что "не было получено данных о том, что преднамеренно стремятся поощрять ненависть против еврейских граждан".