Правоохрана отказалась начать досудебное расследование о клевете на партизана и оскорблении памяти умершего человека. Прокуратуру просили дать оценку лживым утверждениям о том, что он не подвергался пыткам и сотрудничал с КГБ.

Как отмечает прокуратура, возбудить уголовное дело можно только в том случае, если бы было доказано, что Р. Ванагайте "осознавала, что распространяет об умершем лживые измышления и что это может вызвать пренебрежение у людей или подорвать уважение к памяти умершего, а также если бы было доказано, что посредством распространения таких лживых утверждений она добивалась именно такой реакции людей".

"В данном конкретном случае после оценки всей полноты высказываний Р. В. на эту тему было признано, что данных, которые позволили бы доказать, что лицо действовало с прямым умыслом, нет", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По мнению прокуратуры, высказывания Р. Ванагайте следует оценивать в этических и моральных аспектах.

Р. Ванагайте на прошлой неделе признала, что распространяла ложные утверждения о командире партизан А. Раманаускасе-Ванагасе и публично принесла извинения за свои "поспешные и высокомерные" комментарии.

"Сегодня я открыто признаю, что высказанное мной мнение о том, что А. Раманаускас-Ванагас не подвергался пыткам, а совершил членовредительство, было абсолютно ошибочным, опиралось на ложь, зафиксированную в делах с целью скрыть следы пыток", - сказала Р. Ванагайте.

"Я крайне сожалею в связи со своими публичными поспешными и высокомерными комментариями", - добавила она.

Издательство Alma littera отреагировало на утверждения Р. Ванагайте и прекратило с сотрудничество с ней, изъяв ее книги из продажи.

Командир боровшихся с советской оккупацией партизан А. Раманаускас-Ванагас был задержан в 1956 году, подвергнут зверским пыткам сотрудниками советской безопасности, а в 1957 был казнен. В независимой Литве он был посмертно удостоен высоких государственных наград.