Генеральная прокуратура Литвы в пятницу объявила, что высказывания Руты Ванагайте о командире литовских партизан Адолфасе Раманаускасе-Ванагасе не могут быть признаны преступлением, так как нет данных о том, что она намеренно распространяла лживые измышления с целью подорвать уважение людей.
Rūta Vanagaitė, Algis Ramanauskas-Vanagas
© DELFI

Правоохрана отказалась начать досудебное расследование о клевете на партизана и оскорблении памяти умершего человека. Прокуратуру просили дать оценку лживым утверждениям о том, что он не подвергался пыткам и сотрудничал с КГБ.

Как отмечает прокуратура, возбудить уголовное дело можно только в том случае, если бы было доказано, что Р. Ванагайте "осознавала, что распространяет об умершем лживые измышления и что это может вызвать пренебрежение у людей или подорвать уважение к памяти умершего, а также если бы было доказано, что посредством распространения таких лживых утверждений она добивалась именно такой реакции людей".

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"В данном конкретном случае после оценки всей полноты высказываний Р. В. на эту тему было признано, что данных, которые позволили бы доказать, что лицо действовало с прямым умыслом, нет", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По мнению прокуратуры, высказывания Р. Ванагайте следует оценивать в этических и моральных аспектах.

Р. Ванагайте на прошлой неделе признала, что распространяла ложные утверждения о командире партизан А. Раманаускасе-Ванагасе и публично принесла извинения за свои "поспешные и высокомерные" комментарии.

"Сегодня я открыто признаю, что высказанное мной мнение о том, что А. Раманаускас-Ванагас не подвергался пыткам, а совершил членовредительство, было абсолютно ошибочным, опиралось на ложь, зафиксированную в делах с целью скрыть следы пыток", - сказала Р. Ванагайте.

"Я крайне сожалею в связи со своими публичными поспешными и высокомерными комментариями", - добавила она.

Издательство Alma littera отреагировало на утверждения Р. Ванагайте и прекратило с сотрудничество с ней, изъяв ее книги из продажи.

Командир боровшихся с советской оккупацией партизан А. Раманаускас-Ванагас был задержан в 1956 году, подвергнут зверским пыткам сотрудниками советской безопасности, а в 1957 был казнен. В независимой Литве он был посмертно удостоен высоких государственных наград.

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