"Уже обратились в суд с просьбой продлить арест, однако никакой подробной информации не будет, чтобы не навредить следствию", – сказала представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

По ее словам, суд должен вынести решение на следующей неделе.

Генпрокуратура не указала, на какой срок просят продлить арест, однако адвокат Палецкиса Альгис Петрулис сказал, что его клиента просят оставить под арестом еще на три месяца.

Палецкис находится под арестом уже год – с октября 2018 года.

О том, что А. Палецкис задержан и ему, а также "группе лиц", фамилии которых не указываются, предъявлены подозрения в вероятном шпионаже в пользу России, правоохрана сообщила в декабре прошлого года и до сих пор практически не предоставляет никакой информации о ходе расследования.

Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

По словам Петрулиса, его подзащитный из-за проблем со здоровьем в августе-сентябре лежал в больнице.

"До этого никто не проверял его здоровье. (...) Я был в командировке, поэтому фактически через месяц заметил, что у него сильно упал вес", – сказал адвокат, заметив, что Палецкис при росте 1,9 м весил всего 60 кг.

"Мы информировали близких, родителей. Они написали письмо руководству СИЗО, тогда начали проверять его здоровье. Выяснили, что кровь не в порядке", – сказал Петрулис.

Палецкиса доставили в больницу на обследование. По словам адвоката, Палецкис постоянно жаловался на головные боли, но конкретный диагноз адвокат назвать не смог.

Отец подозреваемого, бывший европарламентарий Юстас-Винцас палецкис переживает за сына.

"У него есть хронические заболевания, связанные с давлением, слухом и головными болями", – сказал он.

По словам Юстаса Палецкиса, близкие могут навещать Альгирдаса только последние несколько месяцев.

"Когда его мать и супруга увидели его в первый раз, было много слез, он сильно похудел. Раз в месяц сейчас могут с ним за столом посидеть и пообщаться, чаще – через стекло", – сказал отец подозреваемого, заметив, что писал руководству СИЗО жалобу в связи со здоровьем сына.

Он также сказал, что сейчас Палецкиса уже перевели из одиночной камеры, где его содержали прежде.