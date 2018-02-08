Расследование начато по требованию прокурора после проверки обстоятельств обнародованных в общественном пространстве сообщений о случаях вероятных сексуальных домогательств, сообщила в четверг Генпрокуратура.
"После оценки обстоятельств обнародованных случаев вероятных сексуальных домогательств, их масштаба и других важных для принятия процессуального решения данных констатировано, что их совокупность является достаточным основанием для применения положения статьи 409 Уголовно-процессуального кодекса по причине общественной значимости и требования прокурора расследовать вероятно совершенные преступные деяния, а также дать им оценку посредством досудебного расследования", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
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