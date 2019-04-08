"Составляется апелляционная жалоба", - сказал в понедельник BNS один из государственных обвинителей в деле 13 января - прокурор Гинтаутас Пашкявичюс.

Приговор будет обжалован в Апелляционном суде из-за наказаний для осужденных, которые Генпрокуратура попросит несколько ужесточить. Она также обжалует отказ удовлетворить гражданские иски.

В деле предъявлен иск на сумму более 11,3 млн. евро. В мае прошлого года на заключительных прениях прокуроры сказали, что проживающие за рубежом обвиняемые должны возместить гражданский иск - он включает в себя траты на лечение раненых, на погребение погибших, строительство мемориалов, пособия для детей погибших, выплаты искалеченным людям, ущерб в результате краж вещей из занятых зданий и пр.

ВОС в приговоре констатировал, что правоопреемницей СССР является Россия, а возмещение ущерба - объект межгосударственных переговоров.

Суд также отклонил иск потерявшего во время событий 13 января отца Робертаса Повилайтиса о возмещении морального ущерба на сумму 120 000 евро. Суд объявил, что тогда не было правовой нормы, регламентирующей возмещение морального ущерба.

Приговор также намерены обжаловать и адвокаты осужденных. Большинство адвокатов сказали BNS, что напишут жалобы. Они считают, что было бы неплохо, если бы дело пересмотрел суд второй инстанции. Есть мнение, что военнослужащие лишь выполняли приказы, и их действия должен оценивать военный трибунал.

Намерения подать апелляционную жалобу подтвердил BNS и адвокат осужденного заочно за военные преступления и преступления против человечности бывшего офицера КГБ Михаила Головатова Ришардас Бурда.

Головатов осужден на 12 лет лишения свободы.

Бурда сказал, что будет просить Апелляционный суд оправдать Головатова. Адвокат не согласен с квалификацией деяний.

"По сути оценка преступлений против человечности несколько иная - за них отвечают не подчиненные, а те, если суд считает, кто руководил агрессией, оккупацией или каким-нибудь другим преступлением против человечности. Логики в таком решении я не вижу", - сказал защитник BNS некоторое время назад.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Вынесенным 27 марта ВОС приговором в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет.

Большинство обвиняемых осуждено заочно, потому что Россия и Белоруссия отказались их выдавать.