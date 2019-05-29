Прохладная погода в Литве не задержится: календарное лето начнется с жары

"В апреле, как и в мае, в этом году дожди были редкими гостями в Литве, но вчерашние дожди позволили свободнее вздохнуть хотя бы части Литвы.

Сегодня прохладнее, но эта прохлада пришла ненадолго, похоже, что календарное лето принесет в Литву и летнее тепло", – сказал DELFI директор gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.

По его словам, сегодня дожди пройдут в восточных и юго-восточных районах, температура воздуха составит 12-18 градусов тепла.

"В Вильнюсе воздух прогреется до 18 градусов. В Каунасе и Паневежисе будет 16, в Шяуляй - около 15 градусов тепла, в Клайпеде - 12 градусов", – vardija pašnekovas.

Во второй половине недели, по словам Петкявичюса, будет спокойнее и теплее. Обильных осадков также не ожидается. Правда, ночи будут прохладнее. Местами возможны даже заморозки.

"Ночь на четверг будет холодной, местами на поверхности земли прогнозируют заморозки. Холоднее всего будет на северо-западе - 2–6 градусов тепла, теплее всего - на юго-востоке и на востоке - 8-10.

Днем будет солнечно, однако будет дуть холодный северный ветер. В Вильнюсе будет около 20, в Каунасе и Паневежисе 19 градусов тепла. В Шяуляй будет 17, в Клайпеде 14 градусов тепла", – сказал собеседник.

В ночь на пятницу, по словам синоптика, также похолодает, зато день обещает быть теплым.

"В последний день весны небольшой дождь возможен на западе страны. Ночью температура будет 5–10 градусов. Днем потеплеет до 22 в Вильнюсе и Каунасе, до 18 в Шяуляй, до 20 в Паневежисе. В Клайпеде будет всего 14 градусов тепла", – сказал Петкявичюс.

По его словам, календарное лето прочит летнюю жару, правда, прогнозируют и летние дожди с грозами.

"По данным на сегодня, первые летние выходные в этом году будут теплыми. Местами днем температура поднимется до 23–25 градусов. Прохладнее будет на взморье. В субботу днем местами пройдут дожди, а в воскресенье после обеда ожидаются дожди с грозами", – сказал он DELFI.

По прогнозам Петкявичюса, в начале следующей недели будет по-летнему тепло, а если и похолодает, то ненадолго.

"Согласно нынешней модели, в начале следующей недели ожидается 27 градусов тепла. Однако местами продут дожди с грозами. Позже станет немного прохладнее, но ненадолго", – рассказал синоптик.