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После недолгого прохладного периода в Литву возвращается по-летнему теплая и влажная погода.
Moteris, vasara
Moteris, vasara
© Shutterstock

Во вторник днем местами продут небольшие дожди, кое-где с грозами. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В среду ночью пройдет небольшой дождь, будет 12–17 градусов. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с. Будет тепло и душно - воздух прогреется до 24–29 градусов, на взморье будет всего 19–21 градус тепла. По-летнему тепло будет также в четверг и в пятницу.

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