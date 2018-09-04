В субботу, 22 сентября, Святой отец прилетит в Вильнюс, где встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, позднее выступит с речью перед руководителями страны, членами правительства, дипломатами и общественными деятелями на площади у Президентского дворца.
Затем он посетит Святые ворота и встретится с молодежью на Кафедральной площади.
23 сентября понтифик отправится в Каунас, где проведет службу в парке Сантакос, там же примет участие в молитве "Ангел господень". В Каунасском кафедральном соборе встретится с ксендзами, монахами, посвященными и семинаристами.
Позднее в Вильнюсе Святой отец помолится у находящегося в центре столицы памятника жертва Вильнюсского гетто и посетит Музей оккупаций и борцов за свободу.
В некоторых поездках папа будет перемещаться на папомобиле. На нем глава Католической Церкви проедет 22 сентября в Вильнюсе по маршруту от Святых ворот до Президентского дворца, по улицам Жюпрёню, Субачаус, Майронё, Барборы Радвилайте, Свянтарагё до Вильнюсского кафедрального собора. Это будет самый протяженный участок, на который людей приглашают увидеть Святого отца.
В этот же день папу можно будет увидеть на дорогое от Кафедрального собора до Апостольской нунции, то есть на улицах Т. Врублевскё, Арсенало, Т. Костюшкос.
23 сентября Святой отец на папомобиле будет передвигаться от площади Лукишкю до Апостольской нунции: по проспекту Гядиминаса, ул. Т. Врублевскё, Арсенало и Т. Состюшкос.
В Каунасе 23 сентября людей приглашают собраться в парке Сантакос - туба папа прибудет также на папомобиле.
24 и 25 сентября папа посетит Латвию и Эстонию.
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