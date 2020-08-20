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Программа "Держитесь там" (или "Тримайтесь там") возвращается на одну неделю, со специальным выпуском посвященным последним событиям в Беларуси.

Её ведущий Андрюс Тапинас разбирается в причинах долгого правления Александра Лукашенко и как обычным белорусам удалось проделать брешь в долголетнем правлении диктатора. И сейчас как никогда важно поддержать стремление белорусов быть свободными.

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Программа "Тримайтесь там" - это политическая сатира с прибалтийским акцентом. Шутки и замечания, которых вы точно не увидите по белорусскому ТВ: почему женщины оказались круче президента, на кого похож старый-бывший президент и что теперь с ним делать. Потому смотрите и делитесь с теми, кто понимает по-русски.

23 августа Laisves TV приглашает поддержать "Путь свободы" - от центра Вильнюса и до границы с Беларусью встать живой цепью и таким образом поддержать свободу Беларуси. К акции присоединились и другие страны Латвия, Эстония, Украина, Сакартвело, Англия, Италия, Германия, США и Ирландия.

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