Прогнозы показали, каким в этом году будет декабрь

Осень в этом году была нетипично теплой. С сентября почти все декады были теплее обычного и осадков было меньше, чем в среднем фиксировалось в Литве.
Выделялась лишь вторая декада октября, когда средняя температура была на 0,1°C ниже стандартной климатической нормы, а количество осадков было в два раза выше нормы.
Первые две декады ноября были на 3,8–4,2°C градуса теплее обычного, а третья – также была теплее многолетнего показателя.
Все осень была на 2–3°C теплее обычной. Согласно прогнозам, во второй половине декабря температура будет на 2,5°C выше средней многолетней нормы.
Весь декабрь будет на 2,0°C теплее нормы (-1,9°C). Согласно нынешним прогнозам, во второй половине декабря количество осадков будет на 5% ниже среднего многолетнего показателя, за весь месяц выпадет примерно на 10% меньше осадков (норма - 55 мм).
Можно сказать, что декабрь в этом году будет теплее и суше, чем характерно для Литвы.
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