Ближайшей ночью выпадет большое количество осадков. В западных районах преимущественно моросящий дождь, в восточной части Литвы - снег и морось.

Местами, в восточных регионах, образуется гололедица.

Юго-западный ветер во многих местах будет достигать 15–19 м/с, у моря до 23 м/с.

Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а на берегу моря - 4-6 градусов тепла.

Статьи по теме: В Литве выпал первый снег

В воскресенье также ожидаются осадки, преобладать будет дождь, на востоке страны до полудня - с мокрым снегом. В западных и северных районах характер осадков изменится на кратковременный, в некоторых районах ожидаются обильные осадки, которые могут сопровождаться грозами.

Ветер юго-западный, западный, с порывами до 15–19 м/с, в западных районах - до 20–22 м / с.