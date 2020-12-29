Прогнозируют перемены: в первые январские выходные похолодает

По словам Петкявичюса, во вторник пойдет дождь.

"Ночью небольшие осадки возможны лишь местами, сохранится порывистый юго-восточный ветер. На востоке будет около 0, на взморье 4 градуса тепла. Днем будет идти дождь, местами мокрый снег. Будет 2–6 градусов выше нуля", - рассказал синоптик.

В среду ветер успокоится, осадки прекратятся.

"Ночью будет больше прояснений. Ожидается от –2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Будет 1–6 градусов тепла.

В четверг, в последний день уходящего года, будет пасмурно. Ночью дожди пройдут лишь местами, будет от –1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Местами гололед, туман. Днем пройдет небольшой дождь, местами мокрый снег. Кое-где ожидается туман. Будет 1–5 градусов тепла. Прохладнее будет на западе страны. Там вечером начнет снижаться температура, прогнозируют гололед.

В ночь на пятницу без особых осадков, наибольшая вероятность осадков ожидается на востоке страны.

"Будет туманно. На северо-западе температура снизится до –3 градусов, на востоке будет около 3 градусов тепла. В пятницу днем будет дуть северный ветер, смешанные осадки прогнозируют на востоке, в центральных районах. Будет около 0, на северо-западе ожидается небольшой мороз", - сказал Петкявичюс.

В первые выходные нового года установится зимняя погода, по ночам будет –4–0 градусов.

"Днем будет около 0, только у моря будет выше нуля. По нынешним данным, в субботу ночью на востоке ожидаются смешанные осадки, однако днем в выходные особых осадков не ожидается. Будет облачно", - заметил синоптик.