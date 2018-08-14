В 2017 году за чертой бедности находилось около 650 000 жителей Литвы, что составляет 22,9% всего населения страны (на 1% больше, чем в 2016 г.).

"Цены на многие товары в Литве уже сейчас достигли средних по ЕС и даже превысили их. Как показывают последние исследования, цены на одежду, обувь, бытовую технику выше средних в ЕС на 15%, а при этом средняя зарплата в Литве составляет всего 45% средней по ЕС. В Литве цены растут быстрее, чем зарплаты. Это надо остановить", - сказано в сообщении.

По словам представителей профсоюза, надо как можно скорее не только поднять минимальную зарплату до 450 евро, но и начать по примеру стран Западной Европы индексировать все зарплаты в Литве, социальные выплаты, пенсии и т.д. с учетом ростом цен, т.е. инфляции.

"Это не только снизит распространение бедности, но и увеличит доходы бюджета, снизит "тень", а рост потребления увеличит доходы предпринимателей. Чтобы эти деньги путем повышения цен не захватили монополии, нужно как можно скорее принять законы, ограничивающие возможности монополий обворовывать жителей и государство", - сказано в сообщении.

По данным профсоюза, Служба по ценам и конкуренции должна быть реформирована, чтобы у нее появилось больше полномочий в борьбе с монополиями.

"Мы поддерживаем планы правительства, которое хочет запретить работу ТЦ в воскресенье, поскольку это даст возможность работникам больше времени уделять семьям и отдыху и будет способствовать появлению конкуренции, предоставляя возможности работы для малого бизнеса. Но мы считаем, что только этого недостаточно, и будем ждать более решительных действий правительства и парламента", - сказано в сообщении.

Напомним, что из-за засухи прогнозируют высокие цены на зерно, поэтому осенью, вероятно, подорожает мука и изделия из нее, а из-за роста цен на корма - мясо.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что правительство регулировать цены не может, но может оказывать влияние налогами, льготами, поощряя малый бизнес, чтобы торговцы не перекидывали все бремя роста цен из-за воздействия природной стихии на плечи потребителей.