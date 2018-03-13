Несмотря на то, что половодье больше всего беспокойства вызывает у жителей, которые живут рядом с Неманом, заведующий отделом гидрологии Литовской гидрометеорологической службы Юозас Шимкус напоминает о проблеме столицы – горе Гедиминаса.

И он, и заведующая отдела инженерной геологии Геологической службы Рома Канопене согласны в одном - из-за прогнозируемых перемен снова могут начаться оползни.

"По новейшим данным, на несколько миллиметров больше снега стало и в Западной Литве. При наблюдении такого количества запасов воды, и исходя из прогнозов, есть вероятность, что в этом году весеннее половодье будет масштабнее, чем в прошлом и позапрошлом году", – сказал DELFI Шимкус.

С точки зрения гидрологов, половодье - это такое явление, при котором уровень воды в реке повышается из-за таяния снега.

"Правда, метеопрогноз показывает, что в ближайшие дни ожидается определенное похолодание, с четверга температура будет ниже нуля, значит таяние снега приостановится", – сказал гидролог.

Это должно утешить жителей взморья, там не будет резкого повышения уровня воды – но плохие новости ждут вильнюсцев.

"Перемены температуры не на пользу горе Гедиминаса, это факт. Колебания температуры в пределах нуля означают, что вода в разрывах тает, попадает в более глубокие слои, в разрывы оползней, а потом снова замерзает, расширяя разрывы. это плохо", – признал Шимкус.

По его словам, по мере повышения температуры, грунт становится мягче, становится менее стабильным, а если еще и дождь идет, то создаются благоприятные условия для формирования оползней.

Правда, в Вильнюсе наводнения не прогнозируют.

По словам Канопене, погода в ближайшие дни несомненно повлияет на гору Гедиминаса.

"До сих пор не привели в порядок дождевую канализацию, дождевая вода течет, куда хочет, хотя я знаю, что там что-то проектировали, обсуждали. К сожалению, до конца не доделали", – указала специалист.

По ее словам, если и дальше ничего делать не будут, то на горе появятся новые разрывы.

"О горе Гедиминаса надо заботиться по сути, а не делать, как попало. К примеру, выкопали какую-то канаву – никто не знает, зачем и почему. Но всем занимается Литовский национальный музей, его работники к этому никого не подпускают. Сейчас делают только самое важное – устраняют появившиеся деформации, это делают подручными средствами, укрепляют, но по сути ничего не делают", – сказала Канопене.

Советник министра культуры Лианы Руоките-Йонссон Викторас бахметьевас сказал DELFI, что всегда говорили, что с началом оттепели угроза горе Гедиминаса только увеличится.

"В понедельник вице-министр Ренальдас Аугустинавичюс, курирующий этот вопрос, был в ЛНМ, у горы, встретился с командой. Еще осенью, когда готовились к весне, на "телах" оползней проделали дренажные системы. Это сделали, чтобы контролировать их площадь.

По оценке специалистов, на данный момент самый большой риск оползней на западном склоне. Там сейчас завершают оборудование дренажной системы, чтобы сдержать талую воду. Ведется постоянное наблюдение, любые изменения фиксируют", – сказал он.