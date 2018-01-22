Опрос был проведен по заказу портала DELFI компанией Spinter tyrimai 11-19 декабря. По данным результатов опроса, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за Науседу голосовали бы 15,6% участников опроса.

На втором и третьем месте остались премьер-министр Саулюс Сквернялис (11,3%)и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (10,9%).

За ними следуют европарламентарий Вилия Блинкявичюте (7,7%) и депутат Наглис Путейкис (5,5%).

Еще ниже в рейтинге находятся другие возможные кандидаты на этот пост -

депутат Ингрида Шимоните (5,3%), бывший посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас и депутат Жигимантас Павилёнис по (4%).

Экс-премьера Альгирдаса Буткявичюса поддержали бы 3,5% респондентов, oа лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса 3,4% участников опроса.

За европарламентария Антанаса Гуогу голосовали бы 2,9% респондентов, за президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса – 2%, за мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса – 1,1%, а за европарламентария Валентинаса Мазурониса и либерала Пятраса Ауштрявичюса – по 1%.

Еще 10,3% не знали, за кого отдать свой голос, 10,5% сказали, что не будут голосовать.

Политолог Юрате Новагроцкене обратила внимание на то, что и другие опросы, связанные со Сквернялисом, сейчас стали неблагоприятны для него.

Данные декабрьского опроса Spinter tyrimai показывают, что в пределах допустимой погрешности 3,1% – на 2,7% стало меньше людей, которые считают, что Сквернялис - самый подходящий кандидат на пост премьер-министра. В ноябре таких было 19,2%, в декабре – 16,5%.

На 4,5% снизился и рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых, который выдвинул Сквернялиса на этот пост. В ноябре эту партию поддерживали 19,4% респондентов, а в декабре – 14,9%.

"Это связано между собой, поскольку Науседа - независим, а Сквернялис связан как с правительством, так и с большинством в парламенте. По мере снижения других показателей, будет снижаться и рейтинг Сквернялиса", - сказала Новагроцкене.

По словам политолога, виной тому и дискуссии о земельном бизнесе Карбаускиса.

"Хочешь-не хочешь, это накладывается на общий фон, что с теми, с кем он работает, не все в порядке", - сказала Новагроцкене.

По словам политолога, Науседа похож на Далю Грибаускайте, которую общество хорошо оценивает.

"на - тот человек, который находит баланс, между порой нездравомыслием, когда иногда решения принимает парламент или отдельные министры. Она нормально комментирует многие вещи, и естественно, ее рейтинг будет держаться. Тем более, что раньше ее тон был более резким, сейчас он смягчился, но стал деловым", - сказала политолог.

По ее словам, этим Науседа ее и напоминает, он тоже все комментирует по-деловому, профессионально, без радикальных установок.

По словам Новагроцкене, Науседа привлекателен тем, что он занимает нейтральную позицию, не является партийным.

Она развеяла миф о том, что Науседа - подходящий кандидат только для более образованных жителей крупных городов.

"Я думаю, что его умеренные спокойные оценки, понимание разных вещей привлекательны для всех. Есть интеллектуалы, которые говорят сложным языком, например,я думаю, что от этого страдал Витаутас Ландсбергис, не все понимали, о чем он говорил. А Науседа, я думаю, говорит понятно, он может привлечь и людей из провинции", - сказала Новагроцкене.

Она не считает, что Науседе может помешать то, что он представляет крупный бизнес, является советником президента банка SEB.

"Конечно, это аналитик банка, но в первую очередь он связан не с бизнесом, а со знаниями, профессиональностью, экспертизой. Скорее уже, Матийошайтис связан с бизнесом, и несмотря на это, рейтинг у него хороший, он заработал его тем, что неплохо хозяйничает в Каунасе", - сказала политолог.