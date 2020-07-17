Сегодня в Литве будет малооблачно, без осадков. Днем немного больше облаков появится на юге страны, но и там вероятность дождя невелика. Днем будет 23–28 градусов, прохладнее всего будет на Куршской косе.

В субботу ночью будет ясно, сухо и прохладно. На севере 11–13, на юге 14–15, на взморье 16-17 градусов. Днем ожидается переменная облачность: утро будет солнечным, днем облачность увеличится особенно на западе и на севере, однако вероятность осадков будет невелика. Воздух прогреется до 24–29, на косе до 22 градусов.

В воскресенье ночью будет ясно, без осадков. Ночью 12–15, на взморье 16–17 градусов тепла. Днем появятся облака, однако небольшой дождь возможен разве что на востоке страны. Днем будет 24–29, на косе 22-23 градуса.

В ночь на понедельник погода будет меняться, поэтому будет сухо и достаточно тепло - 13–18 градусов. Днем увеличится облачность, будет душно, а после обеда местами пройдут небольшие дожди с грозами. Днем будет 23–28 градусов.

Во вторник над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночь будет теплой, дожди пройду в основном на западе. Днем небольшие осадки возможны на всей территории страны. Температура опустится до 18–23 градусов.