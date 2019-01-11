В этом году тем, кто любит настоящую зиму, повезло: снег пошел уже с начала ноября и до сих пор он лежит в Литве. Белым на этот раз было и Рождество. 11 января, по словам синоптиков, облачность увеличивается, температура повышается, ожидаются осадки. Будет дуть сильный ветер, поэтому возможна метель. Вечером, по прогнозу синоптиков, будет 0-5 градусов мороза, на востоке – 6-8 градусов мороза, а у моря ожидается оттепель.

Представитель Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что снег и морозы в Литве прогнозировали, поэтому они ни для кого не были неожиданностью.

"Больших аномалий в ближайшее время не ожидается, норма будет свойственная обычным многолетним, холоднее будет во второй половине января. Конечно, на взморье ситуация иная, там может быть и выше 0, а в другой части - температура будет отрицательной", – сказал климатолог Валюкас.

Он заметил, что и декабрь в этом году был обычным, без каких-либо аномалий. По словам собеседника, начало зимы, как и прогнозировали, было теплее многолетней нормы.

"В Литве снегом и холодами никого не удивишь. Это нормально, но конечно же примеры глобального потепления есть и в Литве. Но когда снег выпадает на юге Европы (в Турции, Испании), то это явный пример глобальных перемен. В южных странах это может нанести немало ущерба", – подчеркнул Валюкас.

Погоду на февраль Валюкас не спешит прогнозировать. Однако, согласно прогнозам, погода в феврале будет близка многолетним нормам. Но, по словам климатолога, резкого потепления и похолодания избежать не удастся.

"К февралю относятся осторожно, с точки зрения экспериментальных прогнозов, февраль должен быть близок многолетним нормам. Температура и в январе и в феврале бывает около –3,2 градусов", – заметил собеседник.